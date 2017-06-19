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Полиция Ленинска-Кузнецкого разыскивает мужчину пропавшего два месяца назад

Сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Ленинск–Кузнецкий» разыскивается Игнатов Антон Сергеевич, 23.09.1993 года рождения.

26 апреля 2017 года мужчина ушел из дома и не вернулся.

Приметы: на вид 20–25 лет, рост 170–175 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые.

Одежда: ветровка светло-коричневого цвета, брюки темные, кроссовки черные.

Граждан, которым что-либо известно о Антоне Игнатове, полиция просит сообщить по телефонам в Ленинске-Кузнецком: 8-(38456)-3–01–81,5–43–88, 8-(904)-998–45–09 или 02.

Анонимность гарантируется.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
19/06/2017
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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