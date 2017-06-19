Полиция Ленинска-Кузнецкого разыскивает мужчину пропавшего два месяца назад

В Новокузнецке водитель автомобиля LADA сбил восьмилетнего ребенка В Новокузнецке водитель автомобиля LADA во время движения по проспекту Пионерский сбил...

Две иномарки столкнулись в Новом городе Сегодня, 17 июня, произошла авария в Новом городе.

17 июня в Кузбассе ожидается сильная жара Температура воздуха повысится до +35°С. Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, 17 июня на...