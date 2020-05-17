С 12 мая 2020 года в Кузбассе действует масочный режим, объявленный в рамках режима повышенной готовности.
Согласно распоряжению губернатора, опубликованному в Электронном бюллетене правительства Кузбасса, маски обязательны:
- при посещении зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);
- при нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;
- при посещении медицинских и аптечных организаций;
- при посещении организаций розничной торговли, а также других организаций, осуществляющих оказание услуг населению, деятельность которых не приостановлена;
- при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в зданиях (помещениях) организаций.
Полицейские Кузбасса проводят рейды,направленные на проверку соблюдения жителями режима повышенной готовности. Российским законодательством за отсутствие маски в общественных местах, указанных в распоряжении, предусмотрены штрафы: гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; должностным лицам и индивидуальным предпринимателям - до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - до 300 тысяч рублей.
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Комментарии
ВОЗ сказали и врачи вирусологи сказали, что маски не помогут, тогда зачем их носить? К тому же с симптомами болеют десятки людей, даже не сотни, от инсульта больше страдают людей, поставьте тогда везде антистрессовые препораты и заставьте всех носить с собой таблетки от инсульта и антистрессовые игрушки. А то так получается, что только одну маленькую проблемку раздули и решают, а все остальные глобальные забыли. И от рака тоже везде всех заставьте питаться правильно и справки носить от диетологов о том что борятся с ожирением.