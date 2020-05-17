Комментарии

С 12 мая 2020 года в Кузбассе действует масочный режим, объявленный в рамках режима повышенной готовности.

Согласно распоряжению губернатора, опубликованному в Электронном бюллетене правительства Кузбасса, маски обязательны:

- при посещении зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);

- при нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- при посещении медицинских и аптечных организаций;

- при посещении организаций розничной торговли, а также других организаций, осуществляющих оказание услуг населению, деятельность которых не приостановлена;

- при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в зданиях (помещениях) организаций.

Полицейские Кузбасса проводят рейды,направленные на проверку соблюдения жителями режима повышенной готовности. Российским законодательством за отсутствие маски в общественных местах, указанных в распоряжении, предусмотрены штрафы: гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; должностным лицам и индивидуальным предпринимателям - до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - до 300 тысяч рублей.