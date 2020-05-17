Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Полиция проводит рейды по проверке масочного режима

С 12 мая 2020 года в Кузбассе действует масочный режим, объявленный в рамках режима повышенной готовности.

Согласно распоряжению губернатора, опубликованному в Электронном бюллетене правительства Кузбасса, маски обязательны:

- при посещении зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);

- при нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- при посещении медицинских и аптечных организаций;

- при посещении организаций розничной торговли, а также других организаций, осуществляющих оказание услуг населению, деятельность которых не приостановлена;

- при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в зданиях (помещениях) организаций.

Полицейские Кузбасса проводят рейды,направленные на проверку соблюдения жителями режима повышенной готовности. Российским законодательством за отсутствие  маски в общественных местах, указанных в распоряжении, предусмотрены штрафы: гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; должностным лицам и индивидуальным предпринимателям  - до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - до 300 тысяч рублей.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
17/05/2020
Общество
Топ

Комментарии

ВОЗ сказали и врачи вирусологи сказали, что маски не помогут, тогда зачем их носить? К тому же с симптомами болеют десятки людей, даже не сотни, от инсульта больше страдают людей, поставьте тогда везде антистрессовые препораты и заставьте всех носить с собой таблетки от инсульта и антистрессовые игрушки. А то так получается, что только одну маленькую проблемку раздули и решают, а все остальные глобальные забыли. И от рака тоже везде всех заставьте питаться правильно и справки носить от диетологов о том что борятся с ожирением.
17/05/2020
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Медсестра из Кемерова со слезами рассказала о работе с заражёнными
Медсестра из Кемерова со слезами на глазах рассказала о своей работе с заражёнными пациентами...
Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе
Власти опубликовали свежую сводку по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 15 мая, вирус...
Медсестра из Кемерова со слезами рассказала о работе с заражёнными
Медсестра из Кемерова со слезами на глазах рассказала о своей работе с заражёнными пациентами...
16 мая коронавирус подтвердили у 86 волгоградцев
407 волгоградцев уже вылечились, их выписали из больниц. В Волгоградской области зафиксировали 13...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus