Полным ходом идет подготовка к празднованию 95-летия Тяжинского района

Жители села Бороковка покрасили остановочные павильоны. В субботнике приняли участие неравнодушные люди – Любовь Иосифовна Зинкевич, Любовь Ивановна Геворкян, Оксана Владимировна Студенова, Семен Примаков, депутат Акимо-Анненского сельского поселения Надежда Николаевна Барсукова.

В поселке Тяжинский жители благоустраивают свои придомовые территории: обновляют заборы, скашивают траву, убирают мусор. На площади Ленина установлена сцена. Здесь 6 сентября 2019 года пройдут праздничные выступления артистов, посвященные юбилею Тяжинского района.

В рамках программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы» благоустроен сквер по улице Ленина 18б. Здесь обновлено асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень. В рамках проекта «Твой Кузбасс - твоя инициатива» на площади Ленина установлены парковые диваны, урны, смонтировано освещение. Работники социальной сферы благоустраивают цветники, газоны, аллеи.