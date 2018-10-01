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Польский путешественник получил в Кузбассе карту «инновационного водителя» МРСК Сибири

Позади 24 тысячи километров. Страны: Эстония, Россия, Монголия, Китай, Южная Корея, Япония. В мае этого года Марек Каминский выехал из Польши и за 60 дней добрался до Японии. Но на этом не остановился.  Обратный маршрут домой, в Польшу, он решил вновь преодолеть таким же способом. А пока пан Марек странствовал по миру, сотрудники кузбасского филиала «МРСК Сибири» оборудовали на территории Кузбасса 26 заправочных мест.

Сегодня польский экстремал вновь на Кузнецкой земле. Эмоции от путешествия буквально переполняют – пять блокнотов, исписаны до корочек самыми яркими впечатлениями. Все они лягут в основу новой книги.

«Люди – вот мое главное впечатление, - без преувеличения рассказывает Марек. - К кому ни обращался – помогали все. Местные жители угощали орехами и вкуснейшим чаем из шиповника, а энергетики заправляли мой электрокар экологическим топливом».

Путешественник не понаслышке знает, что в столице Кузбасса подзарядить свой эко-автомобиль можно «быстрой зарядкой», для этого понадобится всего-то три часа.

«Если по пути мне встречается филиал МРСК Сибири, я не проезжаю мимо, обязательно останавливаюсь, чтобы зарядить аккумулятор, - рассказывает водитель электрокара. - Полного заряда при хорошей дороге и скорости 60-70 километров в час мне хватает километров на 300. В Кузбассе я заряжался в Мариинском РЭСе (районе электрических сетей), сейчас приехал уже без навигатора по привычной дороге к офису МРСК Сибири. Здесь подключу машину на пару часов, а за это время прогуляюсь по городу».   

О том, как развивается зарядная инфраструктура в Кемеровской области, и какое будущее ждет любителей электрокаров, путешественнику рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директор филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин.

«В приоритете нашей компании по-прежнему остается комплексная программа развития доступной зарядной инфраструктуры в Кузбассе, - отмечает Борис Берлин. - В этом году мы планируем развернуть 11 публичных зарядных станций на парковках возле кемеровского и новокузнецкого аэропортов, а также рядом с торгово-развлекательными центрами. Сейчас на территории деятельности филиала оборудованы 26 заправочных мест – все они просматриваются с помощью специализированных программ и доступны водителям электрокаров».  

Энергетики вручили польскому путешественнику карту «инновационного водителя». Теперь он сможет зарядить свой электрокар в любое время на всей территории Кузбасса. А это отличный повод вернуться и навсегда влюбиться в сибирские просторы.

Общество
kuzbassnews.ru
01/10/2018
Общество
Новости Кузбасса
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