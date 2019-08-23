Помогай игры пройдут 29 августа

В связи с неблагоприятными погодными условиями V благотворительные «Помогай-игры» в Новокузнецке переносятся на 29 августа. Мероприятие пройдет в Парке Приключений (ул. Спартака, 5/1, за бассейном «Витязь»).
С 17:00 для всех желающих будут работать «нескучай-площадки» - локации с мастер-классами по изготовлению лежанок и игрушек для домашних животных, авторской росписи мисок для корма, можно будет заказать экспресс-портрет домашнего любимца. Также гости смогут посетить фотозону, приобрести сладости на ярмарке, принять участие в благотворительной беспроигрышной лотерее или раскрасить будки для обитателей приюта.
В 18:00 стартует командное многоборье – спортивные и интеллектуальные состязания.
23/08/2019
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