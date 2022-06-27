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Попавшему в ДТП пешеходу в Кемерове на помощь пришли сотрудники Росгвардии

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Евгения Викдорова и сержанта Виталия Галичина оказал помощь девушке, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии.

В вечернее время на маршруте патрулирования улицы Сибиряков-Гвардейцев стражи правопорядка обнаружили на нерегулируемом пешеходном переходе гражданку, на которую, по предварительной информации, совершил наезд водитель «Киа-Серато». Предполагаемый виновник ДТП находился рядом с пострадавшей. Росгвардейцы вызвали на место происшествия медицинскую бригаду.

 До приезда сотрудников ГИБДД патрульные Росгвардии обеспечили сохранность следов дорожно-транспортного происшествия. Убедившись после прибытия медиков в безопасности пострадавшей, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/06/2022
Происшествия
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