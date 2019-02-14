Порхающие стрекозы среди зимы

В Управлении ПФР в г. Белово по Кемеровской области (межрайонном) посетители могут познакомиться с новой художественной экспозицией, размещенной в рамках сотрудничества с городской галереей «Вернисаж».

В коридорах клиентской службы и управления разместились работы ведущего мастера г. Белово, работающего в технике батик, Ирины Казанцевой. Космические пейзажи, птицы цвета ультрамарин, волшебные весенние букеты с порхающими стрекозами, терракотовые танцующие кувшины создают вокруг себя атмосферу волшебства и легкости, поражают мастерством исполнения.

Ирина Казанцева - неоднократный участник и призер межрегиональных и региональных выставок. Ее картины уже побывали в Новосибирске, Сочи, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Гурьевске, Прокопьевске, Киселевске.

- Мы очень рады, что благодаря проекту у наших посетителей и работников есть возможность прикоснуться к прекрасному. Смотришь на великолепные работы Ирины Казанцевой, и кажется, что нет за окном сорокаградусного мороза, а ты находишься в каком-то сказочном, волшебном мире, в котором хочется бесконечно творить добро, - рассказывает начальник Управления ПФР в г. Белово Евгения Квак.