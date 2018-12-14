Портал в электросетевую реальность

Для людей непросвещенных шкаф телемеханики – это сейф, напичканный проводами, переключателями и схемами, а для начальника отдела автоматизированных систем технологического управления филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» Дмитрия Алистренко это второй персональный компьютер или, как выражается специалист, «портал в другое измерение».

Каждый день Дмитрий Алексеевич «заряжает» эти «порталы» на подстанциях необходимой информацией, чтобы диспетчер, находясь за двести километров от энергообъекта, мог дистанционно в режиме реального времени совершать переключения, выводить линии в ремонт, собирать и анализировать данные о передаче электроэнергии. Чтобы обеспечить оперативный доступ к такой информации, необходимо преобразовать коммуникационную инфраструктуру энергосистемы, проще говоря, создать интеллектуальную систему управления сетью.

«Наш отдел обслуживает 99 подстанций, - поясняет Дмитрий Алистренко. – Работаем только с микропроцессорным оборудованием. Основная задача нашего дружного коллектива инженеров - телемеханизировать подстанции так, чтобы этими энергообъектами можно было управлять с помощью компьютерной мышки, в режиме реального времени проводить мониторинг схем, да и всего оборудования в целом. Информация на щите управления непрерывно актуализируется, благодаря этому диспетчер видит реальную картину «живой» энергосистемы и управляет ей».

Человек с аналитическим складом ума, умеющий собирать факты и анализировать их, в глубине души оказался типичным романтиком. Дмитрий очень много путешествует, причем без туристической путевки, на собственном автомобиле преодолевает сотни километров, чтобы зарядиться энергией самых атмосферных уголков страны.

«Когда проезжал вдоль линии электропередачи 500 киловольт «Саяно-Шушинская – Новокузнецкая», воодушевился мощью энергообъекта. Сложно представить, сколько сил вложили энергетики в строительство линии, протяженность которой порядка 1000 километров. Усталость от дальней дороги как рукой сняло. Эти 450 километров проехал на одном дыхании. Видимо, родная стихия заряжает даже на расстоянии».

Когда ныряешь в энергетику с головой, понимаешь – здесь нет второстепенных профессий, каждый специалист ценится на вес золота. Своими уникальными знаниями, новаторскими разработками профессионалы создают фундамент электросетевого комплекса, который только на первый взгляд работает автоматически. Но все мы прекрасно понимаем: портал в электросетевую реальность открывает человек.