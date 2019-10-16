Порталы ПФР и Госуслуги сверят данные

На официальном сайте ПФР в личном кабинете гражданина начал работу электронный сервис по уведомлению гражданина о расхождениях его анкетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учета, со сведениями, содержащимися в единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА).

Другими словами, сервис дает возможность человеку онлайн актуализировать анкетные данные как в системе ПФР, так и на портале Госуслуг.

Например, человек сменил паспорт, и новые данные уже содержатся в ЕСИА. Тогда после авторизации этого пользователя на портале электронных услуг ПФР проводится автоматическая сверка анкетных данных, полученных от ЕСИА, и сведений, содержащихся в базе персонифицированного учета ПФР. При выявлении расхождений гражданину выводится сообщение с предложением актуализировать данные в ПФР или в ЕСИА.

Для актуализации сведений в ПФР гражданину необходимо выбрать соответствующую опцию «Обновить данные в ПФР». Процесс актуализации сведений с указанием источника обращения гражданина отражается в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в разделе «История обращений».

Если человек сначала актуализировал данные в клиентской службе ПФР при очном обращении за услугой, то после авторизации на портале электронных сервисов ПФР ему будет предложена опция «Обновить данные в профиле ЕСИА».

Новый сервис позволяет содержать актуальные сведения в системе персонифицированного учета и оперативно ликвидировать расхождения в базах данных. Удобство для клиента заключается в том, что весь процесс по актуализации информации он пройдет без посещения клиентской службы ПФР, потратив на это всего несколько минут за монитором компьютера или со смартфоном в руках через мобильное приложение ПФР.