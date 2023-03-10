Порядок проведения обследования объектов, заинтересованных в экспорте своей продукции в страны, не входящих Евразийский экономический союз

С 1 марта 2023 года вступают в силу Правила устанавливающие порядок проведения обследования объектов, порядок оформления результатов обследования, информирования владельца объекта о возможности или невозможности вывоза подконтрольных товаров, а также сроки различных этапов указанной процедуры.

Если предприятие уверено, что соответствует всем условиям, предъявляемым определенной страной к ввозу конкретного вида товара, тогда оно подает заявку на проведение обследования на соответствие требованиям третьих стран в электронной форме через публичный интерфейс ИС «Цербер». Форма для подачи заявки и инструкция по заполнению размещены на главной странице ИС «Цербер» по адресу: http://cerberus.vetrf. ru. Далее владелец объекта получает номер заявки и ссылку для просмотра сведений и статуса заявки.

Заявка на проведения обследование объекта рассматривается территориальными органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в течение не более 2 рабочих дней с даты поступления заявки.

Сотрудники территориального Управления Россельхознадзора могут принять следующие решения по заявке: 1. «Назначить обследование». 2. «Принять». 3. «Отклонить». Каждое решение должно сопровождаться комментарием с обоснованием принятого решения

На основании заявления владельца объекта специалистами территориального Управления проводится обследование (комиссионное при участии сотрудников федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Россельхознадзору) всех этапов производства продукции, предназначенной для экспорта в конкретную зарубежную страну или группу стран. Обследование включает в себя:

а) осмотр объекта, анализ осуществляемых на объекте или с использованием объекта производственных процессов, в том числе производственного контроля, и документов, характеризующих производственные процессы;

б) анализ эпизоотической ситуации на территории, на которой находится объект, и на территории, используемой для выращивания и содержания животных, используемых для производства сырья, предназначенного для производства.

Территориальное Управление может предварительно запросить документы, необходимые для проведения обследования в соответствии с указанием Россельхознадзора от 11.11.2020 №ФС-КС-7/31212 продукции животного происхождения;

В ходе обследования объекта должен быть проведен анализ сведений, содержащихся в Федеральной государственной информационная система в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), в части прослеживаемости продукции, лабораторного контроля безопасности и качества выпускаемой продукции, достоверности предоставленных сведений о поставщиках сырья и прочих.

Обследование объекта может быть проведено в видеоформате или в выездном режиме. При первичном проведении обследования объекта (или на новый вид деятельности) рекомендуется проводить обследование в выездном режиме.

На момент инспектирования на объекте должно осуществляться производство заявленной к обследованию продукции и хранение – для объектов, осуществляющих хранение

При осуществлении процессов производства (изготовления) и хранения пищевой продукции объект должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР–HazardAnalysisandCriticalControlPoints). При наличии соответствующих требований страны-импортера система ХАССП должна быть сертифицирована.

В течение всего периода производства и поставок в конкретную страну продукции животного происхождения объект и реализуемая продукция должны отвечать ветеринарным требованиям государства-импортера.

Срок проведения обследования объекта не должен превышать 20 рабочих дней со дня поступления заявления на обследование объекта в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По результатам проведения обследования объекта территориальным Управлением Россельхознадзора составляется, подписывается и направляется в центральный аппарат Россельхознадзора акт обследования объекта, в котором указывается информация о соответствии или несоответствии объекта ветеринарным требованиям государства-импортера.

Акт обследования прикрепляется в формате pdf в карточку объекта в ИС «Цербер» одним файлом.

Центральным аппаратом Россельхознадзора в течение 7 рабочих дней со дня подписания и направления акта обследования объекта в ИС «Цербер» вносится информация:

а) в случае соответствия объекта ветеринарным требованиям государства-импортера - информация о соответствии объекта ветеринарным требованиям государства-импортера с одновременным размещением информации о возможности или невозможности вывоза подконтрольных товаров в государство-импортер;

б) в случае несоответствия объекта ветеринарным требованиям государства-импортера - информация о несоответствии объекта ветеринарным требованиям государства-импортера и невозможности вывоза подконтрольных товаров в государство-импортер.