Закончилась уборочная страда, работы по сушке и подработке партий зерна. Начался этап в деятельности сельхозпроизводителей — подтверждение качества и безопасности полученной продукции, получение деклараций о соответствии на зерно и его реализация.
Требования Технического регламента при реализации зерна - это актуальный на сегодня вопрос, касающийся порядка реализации зерна.
Порядок реализации зерна прописан в статьях 3, 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»:
- Каждая партия поставляемого зерна, при его выпуске в обращение на единую территорию таможенного союза, а также при ввозе-вывозе, должна сопровождаться декларацией соответствия и товаросопроводительными документами (накладными).
- Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость, содержащими информацию о:
1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);
2) количестве зерна, в единицах массы;
3) наименовании и месте нахождения заявителя;
4) о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов (далее - ГМО) в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет более 0,9 процента.
Следует отметить, что при выпуске в обращение зерна, предназначенного для направления его на хранение и (или) обработку, оно сопровождается товаросопроводительными документами без информации о декларации.
Статьей 14.45 КоАП РФ за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии предусмотрена административная ответственность: наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Рекомендуем сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство, хранение, декларирование и реализацию зерна неукоснительно соблюдать требования законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна.
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