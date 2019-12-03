Закончилась уборочная страда, работы по сушке и подработке партий зерна. Начался этап в деятельности сельхозпроизводителей — подтверждение качества и безопасности полученной продукции, получение деклараций о соответствии на зерно и его реализация.

Требования Технического регламента при реализации зерна - это актуальный на сегодня вопрос, касающийся порядка реализации зерна.

Порядок реализации зерна прописан в статьях 3, 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»:

- Каждая партия поставляемого зерна, при его выпуске в обращение на единую территорию таможенного союза, а также при ввозе-вывозе, должна сопровождаться декларацией соответствия и товаросопроводительными документами (накладными).

- Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость, содержащими информацию о:

1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);

2) количестве зерна, в единицах массы;

3) наименовании и месте нахождения заявителя;

4) о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов (далее - ГМО) в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет более 0,9 процента.

Следует отметить, что при выпуске в обращение зерна, предназначенного для направления его на хранение и (или) обработку, оно сопровождается товаросопроводительными документами без информации о декларации.

Статьей 14.45 КоАП РФ за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии предусмотрена административная ответственность: наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Рекомендуем сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство, хранение, декларирование и реализацию зерна неукоснительно соблюдать требования законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна.