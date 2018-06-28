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Поселок Итатский Тяжинского района отметил 245-й день рождения

В городском Доме культуры прошел праздничный концерт «И празднует поселок День рождения», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Итата, а также гости из деревни Новомарьинка и села Преображенка. На территории ГДК для детей были установлены игровые аттракционы.
Вечером прошла концертная программа для молодежи. Итатцев порадовали своим творчеством артисты из города Боготол – участники вокальной студии «Унисон» и коллектив образцового хореографического ансамбля «Антрэ». Завершился праздник молодежной дискотекой.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/06/2018
Общество
Тяжин
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