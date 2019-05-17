Посевная кампания в Кузбассе набрала обороты

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на 17 мая яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 280,49 тыс. га (57,2 % от плана). В частности, пшеницей — 150,98 тыс. га, ячменем – 76,33 тыс. га, горохом – 14,8 тыс. га, овсом – 38,38 тыс. га.

Кроме того, рапсом засеяно 53,3 тыс. га, подсолнечником — 600 га, соей — 2,32 тыс. га, льном — 1,1 тыс. га, многолетними травами — 465 га, однолетними — 20,56 тыс. га.

Продолжается посадка овощей открытого грунта и картофеля: картофель посажен на площади 3,63 тыс. га (41,2 % от плана), овощи – на площади 477 га (38,5 %).

Фото: пресс-служба АКО