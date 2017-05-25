Посевная в Тяжинском районе

Сельхозпредприятия Тяжинского района уже засеяли 60 % площадей ярового сева.

На последних гектарах работают полеводы ООО ОПХ «Новопокровское». Под яровой сев зерновых культур в этом хозяйстве отведено 1450 гектаров пашни. Заканчивают посевную и в СПК «Пичугинский» (2,5 тысячи гектаров ярового сева).

В районе высеваются новые сорта, такие как пшеница «Руслада» (200 га). Также идет сев многолетних трав (клевер, костер, эспарцет). Под посевами рапса в районе занято 725 гектаров посевных площадей. Сельхозпредприятия выдерживают оптимальные агрономические сроки сева. Дожди помогли несколько восполнить недостаток влаги в почве.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что в сравнении с другими территориями Кузбасса по темпам посевных работ тяжинские аграрии находятся в «золотой» середине.