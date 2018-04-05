После Пасхального богослужения кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте

Сергей Цивилев встретился с бизнесменами Кемеровской области Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретимся с предпринимателями, работающими с...

Юные новокузнечанки украли из магазинов бижутерию и футболки Две студентки одного из новокузнецких колледжей украли в одном магазине кольца, серьги, броши, а в...

Кемеровчанину по ошибке перевели тридцать миллионов рублей 37-летний житель Кемерова, присвоивший тридцать миллионов рублей, которые были переведены на его...