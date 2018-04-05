После Пасхального богослужения кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте

8 апреля пассажирский транспорт в Кемерово будет работать по расписанию воскресного дня.
По окончании Пасхального богослужения в Знаменском кафедральном соборе в 3 часа 30 минут работа пассажирского транспорта будет организована по следующим направлениям:
- маршрут трамвая № 1: ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, остановка КЭМЗ;
- в обратном направлении: ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, остановка «ЗХВ»;
- маршрут трамвая № 5: ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, ул.4-я Цветочная, остановка «посёлок Южный».
Автобусы будут работать по маршрутам:
- остановка «Собор», ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, остановка «д/п Комсомольский»;
- остановка «Собор», ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодёжный, остановка «магазин «Чибис».
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