После Пасхального богослужения кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте

28 апреля в Светлое Христово Воскресенье пассажирский транспорт будет работать по расписанию воскресного дня.
По окончании Пасхального богослужения от Знаменского кафедрального собора в 3.30, будет организован вывоз пассажиров по следующим направлениям:- маршрут трамвая № 1: ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, остановка «КЭМЗ» – остановка «Шахта Северная»;
- маршрут трамвая № 1: ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, остановка «ЗХВ»;- маршрут трамвая № 5: ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, ул.4-я Цветочная, остановка «посёлок Южный».Запланирована и работа автобусов:-- маршрут следования: остановка «Собор», ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, остановка «д/п Комсомольский»;
- маршрут следования: остановка «Собор», ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодёжный, остановка «магазин «Чибис».
Фото из открытых источников
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