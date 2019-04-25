После Пасхального богослужения кемеровчане смогут добраться домой на общественном транспорте

Кемеровчанина посадили на пять лет за гибель юных футболистов На пять лет колонии осужден кемеровчанин, признанный виновным в гибели юных футболистов в дорожно-...

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В Новокузнецке в серьёзном ДТП машина вылетела на холм В Новокузнецке дорогу не поделили два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое...