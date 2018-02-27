После жилья в Кузбассе ценят образование

Более 80 кузбасских семей с начала 2018 г. решили направить средства материнского (семейного) капитала на оплату детских садов и яслей, в том числе и частных.
Напомним, что с этого года семьи получили финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал.Теперь заявление на эти цели можно подать сразу же в момент оформления документов на сертификат.
Нововведение будет очень кстати для тех семей, где первенец уже ходит или собирается пойти в детский сад. Оплату его дошкольного образования, в том числе в частном учреждении, а также услуг по уходу и присмотру можно осуществить из средств материнского капитала. Причем, не дожидаясь, когда младшему братишке или сестрёнке исполнится 3 года, как это было раньше.
Основные требования к частному садику или агентству, предоставляющему услуги няни: нахождение на территории России, наличие лицензии (права) на оказание соответствующих образовательных услуг. Это значительно расширяет круг организаций, куда родители смогут отдать своих детей для получения дошкольного образования, повышает его доступность и разносторонность.
Нужно отметить, что образование является вторым по популярности направлением у владельцев маткапитала после улучшения жилищных условий. С начала действия программы (2007 г.) 12854 кузбасских семей оплатили или оплачивают образование детей из средств материнского капитала. В общей сложности эта сумма сейчас равна 398 млн. рублей.
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