Последний звонок в этом году прозвенит для более чем 42,5 тысячи кузбасских школьников

Как сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева, в этом году «Последний звонок» в школах региона пройдет 24 мая. Это единая дата, утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации. Праздник состоится для 9 361 кузбасского выпускника11-х классов и 33 185 выпускников 9-х классов.

Особое внимание уделят безопасности выпускников. Уже сейчас разработан план проведения мероприятия, графики дежурств, а перед событием общеобразовательные организации и площадки торжества обследуют кинологи. Усилят и меры пропускного режима.

Участникам праздника запрещено употреблять алкоголь, курить, пользоваться водным транспортом, пиротехникой и другими веществами, способными вызвать возгорание.

За безопасностью проследят и в период проведения экзаменов. Единый госэкзамен (ЕГЭ) будут сдавать 10 026 человек, из них 9 265 — выпускники текущего года. В сдаче Основного госэкзамена (ОГЭ) в этом году примут участие 33 129 девятиклассников, в том числе 32 427 выпускников текущего года.

Для проведения ЕГЭ в основной период задействуют 78 пунктов проведения на базе общеобразовательных школ и девять пунктов на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. Для сдачи ОГЭ откроют 367 пунктов.

Пункты проведения экзаменов будут оснащены металлоискателями, кнопками экстренного вызова полиции, автоматической пожарной сигнализацией и средствами видеонаблюдения в аудиториях в режиме онлайн. Пункты на дому оборудуют видеонаблюдением в режиме офлайн.

14 мая пройдет апробация ЕГЭ с участниками и тестирование систем видеонаблюдения.

В этом году будет функционировать платформа обратной связи, которая предоставляет возможность выпускникам и их родителям сообщать о нарушениях порядка проведения ЕГЭ. QR-код для оперативного выхода на платформу разместят около входа в пункт проведения.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса