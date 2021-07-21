Постановлен обвинительный приговор в отношении таксиста, который похитил телефон своего пассажира

В июне 2021 года мужчина., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в автомобиле, воспользовавшись тем, что рядом с ним никого нет и за его преступными действиями никто не наблюдает, путем свободного доступа, безвозмездно, изъял - похитил сотовый телефон «Motorola Moto Z2 Play», стоимостью 8000 рублей, с флэш-картой, объемом на 64 GB, стоимостью 1000 рублей, принадлежащие потерпевшему гражданину.

Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, показал, что он, будучи таксистом, находился на работе, когда ему поступил заказ.

Когда он приехал к указанному адресу, то к нему в салон автомобиля на переднее пассажирское сидение сел мужчина, который в пути следования пользовался сотовым телефоном, а после чего убрал в карман джинс, надетых на нем. Когда они приехали к адресу, то мужчина расплатился с ним наличными денежными средствами и вышел из автомобиля.

Когда он стоял на обочине и ждал заказ, то он увидел, что на сидении лежит сотовый телефон «Моторола», сенсорный в корпусе черного цвета. Он понял, что данный телефон принадлежал тому мужчине, которого он недавно привез. В этот момент у него сразу же возник умысел на хищение указанного телефона, он не стал возвращаться к данному мужчине, а решил оставить телефон себе. Он решил, что удалит все данные с телефона, снеся все до заводских настроек. С этой целью он решил увезти данный телефон своему знакомому – гр. К.

Мужчина передал ему похищенный им телефон и попросил того сбросить все до заводских настроек, так как хотел оставить телефон себе. Также он сказал, что в телефоне имеется сим-карта и флэшкарта, что тот их может забрать себе, на что гр. К. согласился.

Потерпевший, спустя 5 часов стал искать свой сотовый телефон, так как ему необходимо было позвонить, но ни в кармане, ни в другом месте своего телефона он не нашел. Тогда он понял, что выронил телефон в автомобиле такси. Он с телефона своей знакомой - позвонил в такси «поехали», узнал номер водителя такси, на котором он ехал, та назвала ему его номер. Он позвонил по указанному номеру, спросил не находил ли тот в своем автомобиле его телефон, описав ему телефон, тот ответил, что телефон тот не находил.

В этот же день он приобрел новый телефон «Самсунг А12» и в ходе просмотра уведомлений, он обнаружил, что с его банковского счета банковской карты пытались перевести деньги в сумме 8000 рублей на номер телефона некоего гр. К., но почему-то операция не была проведена.

Свидетель гр. К. пояснил, что он увидел на телефоне, который ему передал Ельцов Е.В. смс о том, что имеется «Мобильный банк», и попытался похитить денежные средства в сумме 8000 рублей, но у него не получилось. По данному поводу возбуждено уголовное дело и он допрошен в качестве подозреваемого. Он вытащил сим-карту и карту-памяти с данного телефона, сначала решил оставить себе, а позже выкинул их в мусорный бак, расположенный рядом с домом. Далее он скинул телефон до заводских настроек, позвонил Ельцову и сказал, что тот может приезжать за телефоном.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учёл, кроме прочего, характер и степень общественной опасности содеянного, данные, характеризующие личность подсудимого Ельцова Е.В.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Ельцова Е.В., суд, кроме прочего, принял во внимание полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию, расследованию преступления, частичное возмещение имущественного ущерба.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ, с удержание с заработной платы 5 % в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ, данное наказание считать условным с испытательным сроком 9 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (с учётом требований статьи 15 приведённого выше Закона) текст судебного акта размещён на официальном сайте Кемеровского районного суда Кемеровской области № 1-188/2021 ).

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Официальный представитель суда

Дмитрий Бакальчук