Поставка рыбной продукции в Кузбасс

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте, Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в феврале 2023 в ходе проведения постоянного контроля, направленного на профилактику требований ветеринарного законодательства РФ. В Кузбасс из Приморского края, г. Владивосток железнодорожным транспортом поступила рыбная продукция (минтай обезглавленный, мороженный, глазированный общим весом: 56 тонн).

Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Ишаново, г. Кемерово Западно-Сибирская ЖД груз поступил по ветеринарному свидетельству Ф № 2 с отметкой «Выпуск разрешен» и протоколами испытаний с удостоверениями качества.

В результате осмотра поступившего груза, был проверен ветеринарный сопроводительный документ в системе ФГИС «Меркурий», температурный режим в толще продукции и внутри транспортных средств.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено, принято решение о разгрузке и транспортировки до места хранения и реализации поступившей рыбной продукции.