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Поставки поднадзорной продукции в СНГ и страны Таможенного союза из Кузбасса

 

На регулярной основе с крупнейших предприятий-экспортёров Кемеровской области-Кузбасса осуществляются поставки поднадзорных грузов в СНГ и страны Таможенного союза.

За I квартал 2021 г. сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрено 11 партий грузов, из них 153,94 тысяч голов суточных цыплят и 8,65 тонн мороженого, предназначенных для отправки в Казахстан, и 0,48 тонн рыбы сушёно-вяленой – для отправки в Таджикистан.

Каждая партия поднадзорной пищевой продукции исследована в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» и ГБУ «Новокузнецкая РВЛ» на показатели качества и безопасности, суточные цыплята вакцинированы против болезни Марека, родительское поголовье исследовано в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» на инфекционные болезни.

При погрузке сотрудниками Управления проведён досмотр санитарного состояния автомобильных транспортных средств и транспортной маркировки пищевой продукции.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
06/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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