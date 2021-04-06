Поставки поднадзорной продукции в СНГ и страны Таможенного союза из Кузбасса

На регулярной основе с крупнейших предприятий-экспортёров Кемеровской области-Кузбасса осуществляются поставки поднадзорных грузов в СНГ и страны Таможенного союза.

За I квартал 2021 г. сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрено 11 партий грузов, из них 153,94 тысяч голов суточных цыплят и 8,65 тонн мороженого, предназначенных для отправки в Казахстан, и 0,48 тонн рыбы сушёно-вяленой – для отправки в Таджикистан.

Каждая партия поднадзорной пищевой продукции исследована в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» и ГБУ «Новокузнецкая РВЛ» на показатели качества и безопасности, суточные цыплята вакцинированы против болезни Марека, родительское поголовье исследовано в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» на инфекционные болезни.

При погрузке сотрудниками Управления проведён досмотр санитарного состояния автомобильных транспортных средств и транспортной маркировки пищевой продукции.

Нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.