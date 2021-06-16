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Поставки рыбы мороженой в Кузбасс

В июне 2021 на предприятие Кемеровской области - Кузбасса из Приморского края (г. Владивосток) железнодорожным транспортом поступила рыба мороженая российского производства в ассортименте в количестве 114,4 тонн.

Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Правотомск Западно-Сибирская ЖД под надзором сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных свидетельств с отметкой о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в аккредитованных лабораториях, с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
16/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

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