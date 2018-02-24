Пострадавших пассажиров автобуса в Шерегеш доставят в Красноярск авиацией

Двенадцать пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Чебулинском районе планируется доставить в больницы Красноярска прибывшими в Кузбасс вертолетами санавиации и МЧС России.

Еще двоих для оказания всей необходимой помощи ранее уже транспортировали на "скорой помощи" в «Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» в Кемерово.

Пассажиров, которым не требуется медицинская помощь, доставят в город Красноярск автобусом и железнодорожным транспортом.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.