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Пострадавших пассажиров автобуса в Шерегеш доставят в Красноярск авиацией

Двенадцать пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Чебулинском районе планируется  доставить в больницы Красноярска прибывшими в Кузбасс вертолетами санавиации и МЧС России.

Еще двоих для оказания всей необходимой помощи ранее уже транспортировали на "скорой помощи" в «Областную  клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» в Кемерово.

Пассажиров, которым не требуется медицинская помощь, доставят в город Красноярск автобусом и железнодорожным транспортом.

 

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Общество
Верх-Чебула
Мариинск
kuzbassnews.ru
24/02/2018
Общество
Верх-Чебула
Мариинск
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