В выставочном зале «Музей» с 29 июня начинает работать выставка картин с символичным названием «Посвящаю, мой город, тебе!», приуроченная ко дню рождения Калтана.

Для местных художников стало уже доброй традицией дарить любимому городу творческие подарки. В этом году представлены работы восьми художников, четверо из которых участвуют впервые. Из тридцати картин практически все – пейзажи, на которых любимые с детства уголки природы.

Постоянные гости вернисажей удивятся и порадуются новым работам уже известных мастеров, откроют для себя новые имена, а те, кто придет в зал впервые, отдохнет глазами и душой от этой живительной рукотворной красоты. Выставка «Посвящаю, мой город, тебе!» будет работать до конца лета.