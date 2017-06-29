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«Посвящаю, мой город, тебе!»

В выставочном зале «Музей» с 29 июня начинает работать выставка картин с символичным названием «Посвящаю, мой город, тебе!», приуроченная ко дню рождения Калтана.

Для местных художников стало уже доброй традицией дарить любимому городу творческие подарки. В этом году представлены работы восьми художников, четверо из которых участвуют впервые. Из тридцати картин практически все – пейзажи, на которых любимые с детства уголки природы.

Постоянные гости вернисажей удивятся и порадуются новым работам уже известных мастеров, откроют для себя новые имена, а те, кто придет в зал впервые, отдохнет глазами и душой от этой живительной рукотворной красоты. Выставка «Посвящаю, мой город, тебе!» будет работать до конца лета.

 

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
29/06/2017
Культура
Калтан
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