Посвящение в первоклассники

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся праздник посвящения в первоклассники «Знаний чудная страна!»
Для ребят была проведена игровая программа с участием сказочных персонажей Красного и Желтого. Первоклассники отгадывали загадки и танцевали вместе со сказочными персонажами. Почетное право зачитать клятву первоклассника, было предоставлено ученице первого класса Эвелине Волосковой.
Всех собравшихся первоклассников с праздником поздравили и вручили сладкие подарки заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
Воспитанники детской школы искусств № 31, участники вокального ансамбля «Очаровашки» подготовили для первоклассников музыкальные подарки. Затем ребятам был показан спектакль «Истории Ходжи Насреддина, Али-Бабы и Аладдина» театра-студии «поМОСТ» и народного театра «Лица» (режиссер Марина Георгиевна Чипилева).
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