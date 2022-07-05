Поток авиапассажиров в аэропортах Кузбасса на некоторых внутренних рейсах вырос на 86%

При общем снижении пассажиропотока в аэропортах Кузбасса, связанном с отменой большинства международных перелетов, спрос на внутренние перевозки значительно вырос.

Так, за первое полугодие 2022 года только на направлении Кемерово—Санкт-Петербург пассажиропоток увеличился на 86% — с 9 700 до 18 051 человек.

На направлении Новокузнецк—Санкт-Петербург увеличился на 52% — с 18 907 до 28 801 пассажира.

С марта 2022 года, в связи с повышенным спросом на внутрироссийские перелеты у жителей региона, авиакомпании ввели дополнительные рейсы из кемеровского и новокузнецкого аэропортов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Новосибирск. Прорабатывается вопрос возобновления полетов по маршрутам Омск—Новокузнецк и Омск—Кемерово, запуска рейсов из Кемерова в Иркутск, а также полетов в Сочи в зимний период.