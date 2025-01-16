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Потомственный охотник из Кузбасса передал Росгвардии оружие, доставшееся от бабушки

В Яйском муниципальном округе Кемеровской области 42-летний житель села Новониколаевка передал в Росгвардию незарегистрированное оружие.

Мужчина, потомственный охотник, сообщил инспектору лицензионно-разрешительной работы, что ружье досталось ему «в наследство» от бабушки и длительное время хранилось в гараже родственницы. Оружие, о существовании которого он забыл, было обнаружено лишь недавно. Приняв решение исполнить гражданский долг, сельчанин добровольно передал находку правоохранителям.

Сотрудник Росгвардии поблагодарил мужчину за его сознательность и отметил важность такого примера для обеспечения безопасности. Выданным оружием оказалось охотничье гладкоствольное ружье системы Бердана 28 калибра.

По данному факту проводится проверка. По итогам проверки гражданин может получить денежное вознаграждение в размере до 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Яя
kuzbassnews.ru
16/01/2025
Общество
Яя
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