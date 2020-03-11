Повилика — опасная соседка

Повилика (Cuscuta) - род паразитических растений, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. Этот сорняк наиболее опасен для культурных растений, сочетающий в себе большую жизнеспособность с высокой плодовитостью. Повилика происходит из тропической Америки и Африки, откуда она распространилась к северу и к югу, постепенно приспосабливаясь к новым условиям и растениям и выделяя новые виды (описано до 100 видов). В Кемеровской области по повилики установлены карантинные фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим в населенных пунктах Мариинского, Новокузнецкого, Прокопьевского, Тисульского районов, в границах приусадебных участков граждан.

Повилики - это надземные паразиты, тело которых превратилось в нитевидный или шнуровидный, вьющийся, желтоватый, зеленовато-желтый или красноватый гладкий или бородавчатый, лишенный хлорофилла стебель с едва заметными следами листьев в виде чешуек. Растения лишены корней, питаются и прикрепляются к растению-хозяину при помощи присосок-гаусториев, образующихся в местах соприкосновения с питающим растением и глубоко внедряющихся в его ткань.

Повилики паразитируют на однолетних и многолетних травах, кустарниках и деревьях (кормовые бобовые, технические, овощные, бахчевые, декоративные культуры, виноградники, плодовые деревья, ягодники, дикорастущие травы, кустарники и древесные породы). Распространение этих цветковых паразитов происходит, главным образом, с семенами культурных растений при плохой их очистке. Кроме того, они переносятся животными, машинами, водой, ветром; попадают на поля с навозом, (если на корм идет растительный продукт зараженный повиликой) распространяются с посадочным материалом, тарой. Источником засорением могут служить дикие виды растений и сорняки, зараженные этим паразитом. Плоды повилики (коробочки) содержат от 2 до 5 мелких, диаметром 1-3 мм, семян, покрытых твердой оболочкой с ячеистой ямчато-шероховатой поверхностью.

Семена многих видов повилики по массе, форме, а часто и цвету очень сходны с семенами культурных растений, на которых паразитируют. Так, семена повилики полевой и клевера ползучего настолько похожи, что их можно различить лишь при внимательном осмотре. Маскировка семян паразита под семена культурного растения - результат паразитической адаптации. Это затрудняет использование обычных методов отделения семян клевера и люцерны от семян повилики. Семена повилики благодаря оболочкам с разной водопроницаемостью прорастают не одновременно, поэтому появление всходов может быть растянуто на несколько лет.

В борьбе с повиликой большое значение имеют профилактические мероприятия. Посев проводят очищенными от повилики семенами. Осуществляют апробацию посевов на корню, фитопатологическую экспертизу, карантинные мероприятия. Согласно государственным стандартам запрещается посев семенами, засоренными повиликой.

Основной источник заражения посева повиликой - почва, в которой скапливаются большие запасы семян паразита. Поэтому для посева выбирают не засоренные участки (по данным полевой апробации) или очищают почву. Очистку пахотного горизонта осуществляют либо путем заделки семян повилики на большую глубину при помощи вспашки плугами с предплужниками, либо стимулированием их прорастания с последующим уничтожением всходов поверхностной обработкой. В районах орошаемого земледелия прорастание семян повилики стимулируют провокационными осенними и весенними поливами.

С посевов люцерны и клевера, наиболее часто заражаемых повиликой, паразит распространяется на другие культуры, в первую очередь на те, которые следуют за ними в севообороте. Поэтому на зараженных полях из севооборота исключают поражаемые культуры на 5-6 лет.

Если повилика появилась в посевах многолетних трав (клевер, люцерна), их выкашивают до начала цветения или обсеменения повилики. Своевременный укос особенно эффективен против повилики полевой, 95% стеблей которой располагаются на расстоянии, не превышающем 5 см от поверхности почвы, и при низком срезе легко удаляются с поля вместе с сеном.

Избавиться от повилики, поразившей овощи, гораздо труднее, чем извести этого паразита на луговых травах. На картофеле, помидорах, перце, томатах и других пасленовых повилику уничтожают почвенными гербицидами согласно списку пестицидов и агрохимикатов разращенных для применения в личных подсобных хозяйствах. Повилика – очень опасный сорняк. Гербициды помогают избавиться от него, однако добиться положительного эффекта можно только при их комбинировании как между собой, так и с другими агротехническими приемами (перекапывание почвы, карантин, высадка не подверженных поражению культур и т. п.). Только такая настойчивая и планомерная работа может дать стопроцентный результат.