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Повышенную январскую пенсию получат более 550 тысяч неработающих кузбасских пенсионеров

Ежегодно с 1 января проходит индексация страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В Кузбассе 705 177 получателей страховых пенсий, из них около 150 тысяч человек работают.

Процент предстоящей индексации равен 4,8 %. Средний размер страховой пенсии с ее учетом в Кемеровской области составит 20118 рублей. У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Обращаем внимание, что индексации подлежат все страховые пенсии, независимо от факта работы пенсионера. При этом у работающих пенсионеров это повышение фиксируется на лицевом счете, но выплата пенсии осуществляется без учета суммы индексации. Увидеть эту разницу пенсионер может, зайдя в свой Личный кабинет на сайте ПФР.

Работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию без учета индексации, после увольнения размер выплачиваемой пенсии увеличивается на все проведенные за время его работы индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Получателям государственных пенсий, в том числе социальных, пенсии будут увеличены с 1 апреля.

 

Фото: ОПФР

Общество
kuzbassnews.ru
29/12/2022
Общество

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