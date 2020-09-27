Пожарный вклад в копилку добрых дел

Пожарные Новокузнецка в рамках акции «30 добрых дел МЧС России», приуроченной к празднованию 30-летия ведомства, приняли участие в экологическом соревновании «Эко-баттл».

Инициатором мероприятия, получившим альтернативное название «Нескучные субботники», выступила Администрация Куйбышевского района города. По задумке организаторов, каждая зарегистрированная команда, в число которых вошли три команды пожарно-спасательных частей нашего отряда, должна была не просто убрать территорию, которая ей выпадет по жеребьевке. Необходимо было сделать это весело и задорно и обязательно оставить на ней какой-то определённый памятный объект.

Первыми вступили в битву пожарные 3 пожарно-спасательной части, вместе с сотрудниками Администрации и управляющей компании, высадившие экологический десант по адресу улица Батюшкова, 6. Пешеходная дорожка, соединяющая ее с проспектом Дружбы, уже давно заросла старым карагачем и представляла собой угрюмое зрелище. Суровые пожарные, не боящейся самой трудной работы, подбадриваемые задорными девчатами из Администрации, быстро привели дорожку в привлекательный вид при помощи привычного пожарно-спасательного инструмента. После чего все вместе собрали мусор и ветки, а из поваленного дерева соорудили настоящее место для отдыха, внешне напоминающее трон лесного царя. Теперь жители микрорайона не только свободно смогут пройти по обновленной светлой дорожке, но и отдохнуть на своем нелегком жизненном пути.

Впереди еще не одно очень нужное для района и города экологическое сражение, в котором примут участие пожарные Новокузнецка. Но уже понятно, что в этом мероприятии победившими будут обычные жители, которые не только получат рядом с домом уютные и чистые участки, но и увидят, что содержать их в порядке не так сложно.