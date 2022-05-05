Пожары в весенний период

Традиционно приход весны ассоциируется с пробуждением природы. Но тёплое время года приносит с собой и большую беду — если не паводки, то природные пожары. По данным пресс-службы Авиалесоохраны, в этом году в 17 регионах России наиболее высоки риски появления пожаров. По состоянию на 28 апреля 2022 года пожароопасный сезон открыт в 72 субъектах Российской Федерации. В 30 субъектах — введен особый противопожарный режим. Основные причины возгораний — сельхозпалы и неосторожное обращение с огнем.



В Кемеровской области на прошлой неделе за сутки произошло 203 пожара, на которые выезжали сотрудники МЧС. Это те возгорания, которые произошли по техногенным причинам — то есть они связаны с хозяйственной деятельностью человека. Стоит отметить, что это рекордное количество пожаров, которые произошли за 24 часа.



Всего же за время действия особого противопожарного режима в Кузбассе произошло 1506 пожаров.



Для сравнения, в 2021 году в Кузбассе с 15 апреля по 30 мая произошло 1452 пожара. Тогда максимальное количество возгораний за сутки было 180 — столько пожаров случилось 25 апреля 2021 года.



Член Совета регионального отделения партии в Кемеровской области Владимир Малахин считает, что ответственность за природу лежит на каждом из нас. Соблюдайте простые правила безопасности, чтобы избежать случайного возгорания леса:



• не бросайте на землю горящие спички и непотушенные окурки

• не разводите костры в пожароопасный сезон

• не сжигайте мусор и сухую траву

• не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом



Если заметили возгорание, обратитесь по телефону горячей линии Федерального агентства лесного хозяйства по лесным пожарам: 8 (800) 100-94-00



Будьте ответственнее к природе, ведь защищать её — наша обязанность!