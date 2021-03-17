Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает, что посев и посадка ввезенных семян из иностранных государств осуществляются под контролем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Правила посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции устанавливает — Приказа Минсельхоза России от 06.03.2020 N 112 «Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции». Посев и посадка ввезенных семян осуществляются в соответствии с технологиями возделывания сельскохозяйственных культур, и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений и карантина растений, а именно:

—Федерального закона от 17.12.1997 N 149-ФЗ «О семеноводстве»,

—Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ «О карантине растений».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции (семян), извещают любым доступным способом территориальное управление уполномоченного органа, на территории деятельности которого осуществляются посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата контроля (надзора) (при наличии), в том числе в электронной форме через официальный сайт территориального управления уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за пять рабочих дней до начала посева и посадки.

Должностное лицо территориального управления уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня регистрации извещения уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о дате и времени осуществления контроля посева и посадки ввезенной подкарантинной продукции.

Настоящий Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.

По вопросам, возникающие при организации ввоза семян из иностранных государств, нужно обратиться в отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по телефону: (3842-36-15-80) г. Кемерово