Правильный выбор семян - залог вашего урожая!

Многие любители садов и огородов ждут не дождутся когда наступит весна, чтобы приступить к посеву овощных, цветочных культур, саженцев. Конечно же хочется увидеть результаты своих трудов в виде хорошего урожая, красивых цветников. В пору пробуждения садово-дачной активности, граждане стараются найти особенные семена и растения, всем так хочется прикупить, что-нибудь эдакое, заморское, высокоурожайное.

Люди редко задумываются о том, что они могут завести на свой земельный участок, из других регионов, а может быть и стран опасные растения – например так называемые растения «антагонисты» или карантинные объекты.

Карантинные объекты- это вредители, болезни, сорные растения, завезенные из других стран, чувствуют себя у нас «хозяевами», т.к. не имеют на нашей территории естественных врагов, сдерживающих их численность. Такие объекты в наших условиях могут дать вспышку численности и значительно понизить урожайность, и даже свести на нет все усилия садоводов.

Примером карантинных объектов можно привести карантинные сорняки амброзия полыннолистная, повилики, горчак ползучий.

В Кузбассе в Мариинском районе на территории садовых участков граждан выявлены очаги карантинных сорняков рода Повилики. Повилики опасны т.к. являются растениями паразитами, не имеют корней и питаются за счет растений – хозяев, паразитируют на многих видах травянистых растений и кустарниках, тормозят их рост приводя к гибели.

Растения антагонисты это такие растения, которые угнетают нежелательных для себя соседей. Одним из примеров такого растения является - Золотарник канадский.

Золотарник канадский по степени опасности для окружающей среды находится в одном ряду с борщевиком Сосновского и колорадским жуком. Опасность распространения вредоносного растения заключается в том, что, занимая новые участки, растение полностью изменяет их флору и фауну. Распространяется быстро и агрессивно, у растения нет так называемых естественных врагов из числа растений-конкурентов и насекомых. Во-вторых, каждый куст золотарника дает до ста тысяч семян, которые отличаются очень высокой, до 95 процентов, всхожестью. В-третьих, с годами корневища растения начинают выделять в почву ядовитые вещества, подавляющие рост растений произрастающих по соседству, вытесняя их.

Растения «антагонисты» и карантинные сорные растения наносят огромный вред сельскому хозяйству страны и экономический ущерб дачникам и огородникам.

Для предотвращения заноса новых нежелательных для флоры Кузбасса растений при ввозе посадочного материла из других регионов, (карантинных зон), юридические лица и граждане обязаны информировать отдел по карантину растений Россельхознадзора и предоставить документы, подтверждающие фитосанитарное состояние продукции.

Контактные реквизиты для уведомления и консультаций специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе: в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru, адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б