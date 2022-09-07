Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Правительство Кузбасса отметило вклад ПФР в развитие финансовой грамотности региона

Накануне Дня финансиста первый заместитель председателя Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вручил медаль «300 лет Кузбассу» заместителю управляющего Отделением ПФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарасу Башкирову за весомый вклад в развитие пенсионной грамотности среди жителей региона, активное участие в проектах по финансовому просвещению.

Уже более 10 лет специалисты Пенсионного фонда участвуют в информационно-просветительском проекте Правительства Кузбасса «Финансовый экспресс». За это время в нем приняли участие жители более десятка муниципальных образований региона разных возрастов и профессий. На площадках они встречались с представителями организаций финансового рынка, государственных структур и образовательных учреждений региона. Постоянной частью мероприятия были лекции, занятия, уроки и беседы по теме пенсионного и социального обеспечения, организацию которых курировал Тарас Башкиров и сам принимал участие в их проведении.

- Пенсионные вопросы мы включили в программу финансового просвещения, чтобы наши земляки знали, как формируется пенсия, какие факторы влияют на ее размер, что делать, чтобы защитить свои пенсионные права, что такое электронная трудовая книжка. - рассказывает Тарас Валентинович, – Это тоже часть финансовой культуры, к которой нужно стремиться каждому.

В 2022 г. специалисты ПФР традиционно составят команду «Финансового экспресса», который в этот раз по планам прибудет в г.Мариинск в октябре.

Общество
kuzbassnews.ru
07/09/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus