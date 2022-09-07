Правительство Кузбасса отметило вклад ПФР в развитие финансовой грамотности региона

Накануне Дня финансиста первый заместитель председателя Правительства Кузбасса - министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вручил медаль «300 лет Кузбассу» заместителю управляющего Отделением ПФР по Кемеровской области – Кузбассу Тарасу Башкирову за весомый вклад в развитие пенсионной грамотности среди жителей региона, активное участие в проектах по финансовому просвещению.

Уже более 10 лет специалисты Пенсионного фонда участвуют в информационно-просветительском проекте Правительства Кузбасса «Финансовый экспресс». За это время в нем приняли участие жители более десятка муниципальных образований региона разных возрастов и профессий. На площадках они встречались с представителями организаций финансового рынка, государственных структур и образовательных учреждений региона. Постоянной частью мероприятия были лекции, занятия, уроки и беседы по теме пенсионного и социального обеспечения, организацию которых курировал Тарас Башкиров и сам принимал участие в их проведении.

- Пенсионные вопросы мы включили в программу финансового просвещения, чтобы наши земляки знали, как формируется пенсия, какие факторы влияют на ее размер, что делать, чтобы защитить свои пенсионные права, что такое электронная трудовая книжка. - рассказывает Тарас Валентинович, – Это тоже часть финансовой культуры, к которой нужно стремиться каждому.

В 2022 г. специалисты ПФР традиционно составят команду «Финансового экспресса», который в этот раз по планам прибудет в г.Мариинск в октябре.