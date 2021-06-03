Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

правлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу прекращено действие декларации о соответствии на хлопья овсяные «Геркулес» заявителя ООО «Сибирский Союз»

В ходе плановых проверок на территории Кемеровской области в отношении бюджетных муниципальных и государственных учреждений выявлена декларация о соответствии на хлопья овсяные «Геркулес» заявителя (фасовщика) ООО «Сибирский Союз» г. Кемерово (дата регистрации декларации 06.12.2019). Данная декларация принята на основании декларации о соответствии изготовителя хлопьев овсяных «Геркулес» ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» (срок действия с 08.11.2017 по 07.11.2022). Согласно сведениям с официального сайта Федеральной службы по аккредитации, действие декларации о соответствии ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» досрочно прекращено - 19.02.2021.

На основании вышеизложенного, Управлением выдано ООО «Сибирский Союз» предписание о прекращении действия декларации о соответствии фасовщика в связи с прекращением действия декларации о соответствии изготовителя, на основании которой она зарегистрирована. В настоящее время действие декларации прекращено.

 

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Из Новокузнецка в Белокуриху и на Горный Алтай запустили новые авиарейсы
Новые авиарейсы, которые свяжут Кузбасс и Алтай, запускают с 4 июня. Теперь добраться до места...
ММК представит высокопрочные стали на престижной международной выставке в Новокузнецке
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) представит высокопрочные стали...
Суд завершил прения по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Заводской районный суд завершил стадию прений по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня...
В День защиты детей в Кузбассе родились 49 мальчиков и 37 девочек
Для сравнения, 1 июня 2020 года в Кузбассе родилось 88 детей — 49 мальчиков и 39 девочек, в том...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus