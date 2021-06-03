правлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу прекращено действие декларации о соответствии на хлопья овсяные «Геркулес» заявителя ООО «Сибирский Союз»
В ходе плановых проверок на территории Кемеровской области в отношении бюджетных муниципальных и государственных учреждений выявлена декларация о соответствии на хлопья овсяные «Геркулес» заявителя (фасовщика) ООО «Сибирский Союз» г. Кемерово (дата регистрации декларации 06.12.2019). Данная декларация принята на основании декларации о соответствии изготовителя хлопьев овсяных «Геркулес» ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» (срок действия с 08.11.2017 по 07.11.2022). Согласно сведениям с официального сайта Федеральной службы по аккредитации, действие декларации о соответствии ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова» досрочно прекращено - 19.02.2021.
На основании вышеизложенного, Управлением выдано ООО «Сибирский Союз» предписание о прекращении действия декларации о соответствии фасовщика в связи с прекращением действия декларации о соответствии изготовителя, на основании которой она зарегистрирована. В настоящее время действие декларации прекращено.
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