Право на бесплатную парковку в Кузбассе получили более 500 инвалидов

С начала года 502 жителя Кемеровской области с инвалидностью зарегистрировали через МФЦ в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) транспорт передвижения, чтобы пользоваться правом на бесплатную парковку. Также соответствующую заявку можно подать онлайн через личный кабинет на сайте реестра либо на портале госуслуг.

Напомним, в прошлом году инвалиды получили право бесплатного доступа к выделенным парковочным местам, если информация о транспорте внесена во ФРИ. Сведения могут подаваться на любой автотранспорт, который перевозит инвалида. Это может быть собственный автомобиль, такси, транспорт близких и родственников или любой другой.

Чтобы внести данные в реестр, нужно указать номер и марку автомобиля, а также период, в течение которого необходима бесплатная парковка. Документы об инвалидности, подтверждающие право на льготу, при этом не нужны, поскольку соответствующие сведения уже загружены бюро МСЭ в реестр.

Разрешение оформляется на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, либо перевозящий его. Льготная парковка также доступна инвалидам с третьей группой, если у них есть ограничение способности самостоятельного передвижения.

При необходимости инвалид может изменить сведения о транспортном средстве с помощью нового заявления. Актуальными будут считаться последние данные, размещенные во ФРИ. Информация в реестре имеет силу на территории всей страны. Если автомобиль внесен в базу данных, пользоваться выделенными парковочными местами можно в любом регионе России.

Получайте актуальную информацию о мерах государственной поддержки в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond).

Фото из открытых источников