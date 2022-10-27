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Правовая игра «Знай, закон смолоду» прошла в Тяжине

Воспитанников социально-реабилитационного центра пригласили на театрализованное представление по сказке Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» в исполнении участников клубного объединения «Юные таланты» Тяжинского центра национальных культур. Затем ведущая поговорила с ребятами о правах и обязанностях. В ходе игры команды соревновались между собой, выполняя различные задания: «Перечень прав и свобод», «Песня о правах», «Права литературных героев».
В конкурсе капитанов нужно было расшифровать «Тарабарскую грамоту». Следующие задания выявили актерские данные ребят. При помощи пантомимы нужно было изобразить какое-либо право. Затем участники игры разыгрывали мини-сценки, где было показано, что нельзя ущемлять права других людей.
В поэтическом конкурсе подростки из готового набора слов составляли стихотворение о правах и законах. Весело и азартно прошла игра «Разрешается или запрещается». В конце программы ребята получили сладкие призы: победители – шоколад, участники – конфеты.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/10/2022
Культура
Тяжин

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