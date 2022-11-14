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Праздничная суббота в кинозале «Кузбасскино», посвященная дню Государственного герба Российской Федерации

26 ноября в рамках проектов «Развивающая суббота кемеровского школьника» и «Образование через кинематограф», в Арт - зале пройдет тематический урок для школьников города Кемерово, посвященный Дню Государственного герба Российской Федерации.

30 ноября отмечается День герба Российской Федерации. В основе герба Российской Федерации лежит исторический герб Российской империи.                

Цели и задачи урока:

-                развитие интереса к истории России;

-                формирование целостного представления о государственной символике Российской Федерации;

-                формирование уважительного отношения к родной культуре;

-                воспитание чувства патриотизма, ответственности за свою страну.

Герб, флаг и гимн – это основные символы любого государства, показывающие его могущество и независимость. Они нужны нам как воплощение истории нашей Родины и отражение ее настоящего, как выражение патриотизма её граждан.

Мы должны всегда помнить о том, что герб, флаг и гимн – это святыня нашей Родины, к которым надо относиться с уважением, хранить их для других поколений, приумножать их славу.

Урок завершится показом патриотического кинофильма из областного фильмофонда.

Подробная информация о мероприятиях по телефону: 36-43-69.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/11/2022
Культура
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