Праздничные мероприятия в Осинниках

В рамках празднования Нового года и Рождества Христова в осинниках ежедневно со 2 января по 10 января на городской площади с 14.00 до 17.00 будут организованны развлекательные мероприятия – зимние забавы, конкурсы, спортивные состязания и многое другое.
Кроме того, будут работать:
02.01, 06,01, 08.01 и 10.01 с 12.00 до 15.00 развлекательная площадка на территории детской школы искусств №33;
02.01, 06.01, 08.01 и 10.01 с 14.00 до 17.00 площадка у ДК «Высокий».
На протяжении праздничных дней (кроме 31 декабря, 1 января и 8 января) будет работать каток. 7 января каток будет работать бесплатно.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
27 декабря около 8:40 на пульт дежурной службы поступило сообщение о возгорании дома по улице...
|
Вечером в четверг, 28 декабря, в Кемерове в районе перекрёстка улицы Терешковой с Октябрьским...
|
В отношении виновника загрязнения воздуха возбуждено уголовное дело.
|
70-летняя жительница посёлка Вишнёвка нашла дома 9 000 патронов калибра 5,6 мм, после чего передала...