Праздничные мероприятия в Осинниках

В рамках празднования Нового года и Рождества Христова в осинниках ежедневно со 2 января по 10 января на городской площади с 14.00 до 17.00 будут организованны развлекательные мероприятия – зимние забавы, конкурсы, спортивные состязания и многое другое.

Кроме того, будут работать:

02.01, 06,01, 08.01 и 10.01 с 12.00 до 15.00 развлекательная площадка на территории детской школы искусств №33;

02.01, 06.01, 08.01 и 10.01 с 14.00 до 17.00 площадка у ДК «Высокий».



На протяжении праздничных дней (кроме 31 декабря, 1 января и 8 января) будет работать каток. 7 января каток будет работать бесплатно.