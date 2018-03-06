Праздничные показы итальянской романтической комедии «Между нами, девочками» в Кузбасскино

В кинозале "Кузбасскино" с 8 по 11 марта состоятся праздничные показы романтической комедии «Между нами, девочками» (16+) от мастера «женской темы» в кино Кристины Коменчини.

В российский прокат выходит новая комедия от режиссера, сценариста, писательницы Кристины Коменчини («Зверь в сердце», «Латинский любовник», «Радости интимной жизни» и др.), дочери классика мирового кинематографа Луиджи Коменчини, представляет свежий взгляд на извечную тему женской дружбы и соперничества в любви. С юмором и пониманием Коменчини отвечает на деликатные вопросы, с которыми сталкивалась в отношениях каждая женщина, и ответы на которые надо знать мужчинам.

Лючия и Мария дружат еще с незапамятных школьных времен. Первая – типичная «хорошая девочка», паинька, строго соблюдающая правила и чуть-чуть зажатая. Вторая – легкая на подъем веселушка и резвушка, любимица общества. Мария готова закрутить роман с первым встречным, а Лючия все еще никак не оправится от болезненного развода. Подруга пытается встряхнуть приунывшую разведенку, желающую добровольно отстраниться от романтических игр, но ее усилия тщетны. Однако то, что не удается давней приятельнице, исправляет девятнадцатилетний Лука. Сможет ли женщина средних лет выдержать накал страстей в романе с юношей, который ей в племянники годится?

Комедия «Между нами, девочками» получила специальную премию за лучшие женские роли на кинофестивале ICFF Italian Contemporary Film Festival, была номинирована в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая комедия года» на кинофестивале Premio Kineo "Diamanti al Cinema Italiano", номинирована за визуальное решение и музыку на Premio "La Pellicola d'Oro, приняла участие еще в 13 итальянских и европейских кинофестивалях.