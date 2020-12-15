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Праздничный фургон проекта «Кузбасс – время новогодних чудес» прибыл в Тяжинский округ

У въезда в поселок гостей встретил мужской вокальный ансамбль «Талисман», исполнивший новогоднюю песню. Дед Мороз, Часодей и команда помощников проекта посетили площадь Победы, спорткомплекс «Юность», районный Дом культуры «Юбилейный».
Затем гости прибыли на площадь Ленина, где их ждали местный Дед Мороз, танцевальный коллектив «Созвездие» и детвора. Здесь же состоялась долгожданная встреча двух Дедов Морозов. Вместе с Часодеем новогодние часы в Тяжинском округе запустил председатель окружного Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.
Гости показали небольшую новогоднюю программу, победители телевизионного проекта «Голоса» исполнили новогодний гимн Кузбасса, создав для тяжинцев волшебную, праздничную атмосферу.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/12/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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