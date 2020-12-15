Праздничный фургон проекта «Кузбасс – время новогодних чудес» прибыл в Тяжинский округ

У въезда в поселок гостей встретил мужской вокальный ансамбль «Талисман», исполнивший новогоднюю песню. Дед Мороз, Часодей и команда помощников проекта посетили площадь Победы, спорткомплекс «Юность», районный Дом культуры «Юбилейный».

Затем гости прибыли на площадь Ленина, где их ждали местный Дед Мороз, танцевальный коллектив «Созвездие» и детвора. Здесь же состоялась долгожданная встреча двух Дедов Морозов. Вместе с Часодеем новогодние часы в Тяжинском округе запустил председатель окружного Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.

Гости показали небольшую новогоднюю программу, победители телевизионного проекта «Голоса» исполнили новогодний гимн Кузбасса, создав для тяжинцев волшебную, праздничную атмосферу.