Праздник белых журавлей

Воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь» поздравили участников аппаратного совещания у главы Тяжинского муниципального района с Праздником белых журавлей.

Ребята выступили с литературным монтажом и вручили руководителям служб бумажных журавликов. Заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова рассказала присутствующим о Празднике белых журавлей.

Этот памятный день известен не только по всей России и в странах СНГ, но и далеко за их пределами. Праздник посвящен памяти солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и захороненных в братских могилах.

Его поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению дагестанского поэта Расула Гамзатова. Именно он стал основателем этого памятного дня. Толчком для создания произведения стала трагедия, разразившаяся в Японии, которую посетил поэт. В результате атомной бомбардировки в августе 1945 года в Хиросиме пострадали десятки тысяч людей.

Восьмилетняя девочка Садако Сасаки стала жертвой лучевой болезни. По японской традиции, если больной человек сделает тысячу журавликов-оригами, он выздоровеет. Садако успела только сделать только 644 бумажных птицы. Услышав эту историю, поэт написал стихотворение-реквием «Журавли».