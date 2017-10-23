Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Праздник белых журавлей

Воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь» поздравили участников аппаратного совещания у главы Тяжинского муниципального района с Праздником белых журавлей.
Ребята выступили с литературным монтажом и вручили руководителям служб бумажных журавликов. Заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова рассказала присутствующим о Празднике белых журавлей.
Этот памятный день известен не только по всей России и в странах СНГ, но и далеко за их пределами. Праздник посвящен памяти солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и захороненных в братских могилах.
Его поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению дагестанского поэта Расула Гамзатова. Именно он стал основателем этого памятного дня. Толчком для создания произведения стала трагедия, разразившаяся в Японии, которую посетил поэт. В результате атомной бомбардировки в августе 1945 года в Хиросиме пострадали десятки тысяч людей.
Восьмилетняя девочка Садако Сасаки стала жертвой лучевой болезни. По японской традиции, если больной человек сделает тысячу журавликов-оригами, он выздоровеет. Садако успела только сделать только 644 бумажных птицы. Услышав эту историю, поэт написал стихотворение-реквием «Журавли».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/10/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке открыли Аллею шахмат
23 октября в Новокузнецке прошло открытие Аллеи шахмат. Она состоит из рядов шахматных столов с...
Кузбассовец высказал сожительнице претензии и погиб
Женщина выпивала алкоголь со своим сожителем. В итоге мужчина начал высказывать свои претензии, и...
Житель Кемерово сломал обе ноги, пытаясь догнать воровку
Кемеровские полицейские задержали женщину, после встречи с которой 40-летний горожанин лишился...
В Новокузнецке два подростка получили ожоги от взрыва банки с краской
22 октября два 13-летних школьника нашли несколько банок из-под краски неподалеку от...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus