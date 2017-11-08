Праздник национальных культур

Из-за кредита пьяная жительница Новокузнецка зарезала своего мужа Сорокадевятилетняя жительница города Новокузнецка (Кемеровская область) подозревается в настоящий...

Суд в Кемерово оштрафовал «по ошибке» избившего школьника мужчину Суд в Кемерово оштрафовал 54-летнего местного жителя, избившего 10-летнего школьника на территории...

Житель Кузбасса получил перелом челюсти, заступившись за подругу В Белове мужчина получил перелом челюсти после того, как заступился за подругу.