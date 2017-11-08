В Тяжинском районе прошел праздник национальных культур «Мы живем семьей единой».
В Листвянском сельском Доме культуры, открывшемся после проведенной модернизации, собрались танцевальные и хоровые коллективы, вокальные группы и солисты со всего района. В СДК было приобретено современное звуковое, сценическое световое и мультимедийное оборудование, обновлена одежда сцены.
В фойе работали выставки «Национальная кухня» и «Тяжин – мастеровой». Также гости могли познакомиться с экспонатами выставки гармоней «Гармошечка – говорушечка».
Участников районного праздника и всех присутствовавших в зале поприветствовали глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
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