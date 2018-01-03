Праздник в Бороковке

В Кемерове на Лесной Поляне заработал новый светофор В Кемерове на Лесной Поляне заработал новый светофор, который располагается на пересечении...

В Кемерове мошенник дважды продал один земельный участок В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что в полицию обратился 38-летний житель Кемерова,...

Кемеровчанин украл шесть упаковок кофе и подарил друзьям В Заводском районном суде Кемерова огласили приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина похитил из...