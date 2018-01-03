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Праздник в Бороковке

Новогодний детский праздник состоялся в селе Бороковка Тяжинского района.
Создать праздничное настроение ребятишкам помогли депутаты Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, Константин Александрович Соловьев и Михаил Тимофеевич Кудринский. Главными действующими лицами и помощниками героев мультфильма «Маша и Медведь» стали 14 ребят дошкольного возраста.
Все дошколята получили новогодние сладкие подарки, а депутат М. Т. Кудринский выделил администрации Акимо-Анненской сельской территории пиломатериал на еще один подарок – ледовую горку. Вскоре новогодний сюрприз для бороковских ребятишек был готов.
В строительстве принимали участие Павел Викторович Исаков, Александр Яковлевич Кузнецов, Виктор Алексеевич Белянин, Петр Сергеевич Медвецкий, а также ребята: Николай Михальцов, Семен Примаков, Павел Круглов, Владимир и Александр Новокшоновы. Очистить территорию от снега помогли Сергей Николаевич Шмаков и Арсен Сергеевич Геворкян.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/01/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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