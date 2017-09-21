Праздник в Сандайке

Праздник, посвященный Дню района, прошел в селе Сандайка Тяжинского района.
Работники культуры совместно со своими помощниками, участниками художественной самодеятельности, подготовили развлекательную программу, познакомили односельчан с историей Тяжинского района.
В рамках празднования Дня района сандайцы чествовали юбиляров. В селе в этом году отметили 80-летний юбилей ветераны труда Лидия Дмитриевна Пакина, Зинаида Павловна Павлова, Галина Петровна Алтумбаева, Валентина Никифоровна Жибоедова и Валентина Степановна Соколова. Для каждого юбиляра прозвучала песня в подарок.
Глава Ступишинского сельского поселения Виктор Александрович Никонов поздравил всех присутствующих в зале с праздником и вручил юбилярам грамоты и подарки. После окончания праздничной программы для жителей села было организовано чаепитие.
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