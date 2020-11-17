Предметы, сделанные своими руками, несут тепло души их творца

Это особенно заметно, когда смотришь и прикасаешься к садовой мебели, изготовленной менеджером службы главного энергетика Новокузнецкого алюминиевого завода Романом Чекалевым.

Начинал Роман с прорезной резьбы по дереву, когда готовил наличники на окна садового дома. За ними последовали лавки, столы, кресла и прочая садовая мебель и домашняя утварь: рамы для картин, зеркал, часов, ключницы…да много чего, даже детская мебель для кукол внучки изготовлена руками Романа Чекалева.

Даже сейчас, когда садовой мебелью и другими предметами обеспечены не только родственники, но и соседи и знакомые, Роман продолжает заниматься деревом.

- Мне нравится его запах, исходящее от него тепло, нравится стружка. Когда обрабатываешь дерево, проявляется рисунок, структура дерева, при каждой обработке она разная, - рассказывает наш герой. - Приятно, когда из обычного куска дерева получается узорная рамка или часы, подставка или игрушка. Кроме того, когда ты прострогаешь дерево, оно становится светлее и теплее. Когда рубишь или колешь дрова, там все наоборот - полено холодное и злое.

Для своего хобби Роман Чекалев старается выделять один выходной в неделю.

- Свободного времени не так много, хочется и с семьей побыть, и садовый участок в порядок привести, но я все равно стараюсь хоть раз в неделю, но поработать в мастерской – это заряжает энергией. Я ведь не просто пилю и строгаю, а вкладываю частичку себя – даже если идею взял на просторах Интернета, все равно перерабатываю ее, делаю так, как я вижу.

За годы творчества у Романа Чекалева накопилось множество историй, связанных с его хобби. Одна из них связана с его внучкой, которая любит наблюдать за работой дедушки и, конечно же, помогать ему – подавать инструменты, придерживать детали.

- Как-то я решил к ее приезду сделать фигурки детей (мальчика и девочку), которые бы держали рамку фотографии. Выпилил фигурки и при обработке случилось, то что бывает иногда – отломились по скрытой трещине ножка у девочки и ручка у мальчика, - рассказывает он. - Я вырезал другие фигурки, а испорченные решил использовать в декоре, спрятав их на заднем фоне. Но внучка оказалась глазастой и разглядела одноногую девочку. Объяснения, что это творческий замысел, пятилетнюю малышку не убедили и она предложила вырезать недостающую конечность из бумаги, и приклеить, чтобы все было как надо. Я согласился и переделал все фигурки, чтобы все было «правильно».

И хотя такое увлечение – дело затратное: хорошие инструменты недешевы, хоть и служат годами, как и расходники – пиломатериал, наждачка, пилки, лак. Но если подходить к работе с умом, то и отходов почти не остается – для крупных изделий материал покупается, а более мелкие получаются как раз из остатков.

- Конечно, любое серьезное хобби требует вложений. Но ведь на то оно и увлечение, чтобы душой отдыхать. А если есть возможность купить нужный инструмент и материалы, то почему бы и нет? - улыбается Роман.

Начинающим мастерам по дереву Роман Чекалев рекомендует не торопиться, не хвататься сразу за большие проекты, а постепенно переходить от простого к более сложному. И помнить, что тут важно терпение, ведь выпиливать или вырезать узоры – работа долгая и кропотливая. Надо строгать, шлифовать, вырезать, собирать и склеивать, красить, сушить… А если ошибешься или рука дрогнет, либо попадешь на скрытую трещину - вся работа насмарку, узор нарушен, придется делать все заново.

В ближайших планах у Романа изготовить из дерева стулья, стол и комод. Ну и по мелочи: новую раму для зеркала и банный инвентарь.