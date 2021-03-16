Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, о том, что содержание и использование животных в таких учреждениях подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие такую деятельность, обязаны получить соответствующую лицензию до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах и океанариумах без лицензии не допускается.

с 1 января 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30.12.2019г. № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах».

Лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Заявления на получение лицензий необходимо направлять в Россельхознадзор (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; или предоставить непосредственно в лицензирующий орган заявление).

Порядок лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах определен Постановлением Правительства от 30.12.2019г. № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах».

За предоставление лицензирующим органом лицензии, ее переоформление и выдачу дубликата уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.