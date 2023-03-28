ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НАРУШЕНИЕ?

В последнее время в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса часто звонят представители различных организаций с вопросом как им реагировать на полученные предостережения.

Сегодня Мы постараемся разобраться с данной ситуацией.

Так что же такое «Предостережение»?

Предостережение – это документ, выданный органами государственного надзора в адрес организации (ИП), при наличии или признаках нарушений по соблюдению установленных требований нормативных документов.

Согласно ст. 8.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» в целях профилактики нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями установленных требований законодательства, органами государственного и местного контроля могут выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Профилактика данных нарушений ведется путем информирования организаций и индивидуальных предпринимателей об обязательных требованиях и практике их применения конкретными контролирующими органами.

Предостережение может быть направлено в адрес хозяйствующего субъекта двумя способами:

- в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

- иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом. В данном случае под иным способом понимается направление предостережения в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием Интернета, в том числе по адресу электронной почты юридического лица (индивидуального предпринимателя), указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), либо опубликованному на официальном сайте юридического лица (индивидуального предпринимателя) в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством РФ, либо размещенному через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Что делать при получении предостережения?

Получив такое предостережение, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны его рассмотреть, игнорировать его не рекомендуется.

Рассмотрев предостережение, хозяйствующий субъект вправе направить в орган контроля возражения или уведомление об исполнении данных требований. Заметим, что результаты рассмотрения возражений и уведомления будут использоваться контролирующими органами для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований законодательства.

В случае несогласия юридического лица или индивидуального предпринимателя с предостережением в орган контроля, направивший предостережение, представляются возражения. Формы возражения не устанавливаются, но предусмотрен перечень сведений, которые должны в нем содержаться:

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

- ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных законодательством.

Способ представления возражений может быть различным:

- в бумажном виде почтовым отправлением;

- в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа контроля;

- иными, указанными в предостережении, способами.

Данные возражения будут рассмотрены органом контроля, который даст ответ в течение 20 рабочих дней со дня их получения. Порядок направления ответа аналогичен порядку направления предостережения. Дальнейшие действия субъекта будут зависеть от полученного ответа. Если возражений нет. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в отраженный в предостережении срок должны направить в орган контроля уведомление о его исполнении.

Формы уведомления также не устанавливается, но предусмотрен обязательный перечень сведений, которые надо указать:

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

- ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя; - сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных законодательством.

Обратите внимание! В предостережении должен быть приведен срок для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления о его исполнении!

Уведомление можно направить приведенными выше способами: в бумажном или электронном виде.