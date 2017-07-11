Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго – РЭС» своевременно предотвратили трагедию во время очередного рейда по энергообъектам. Детям, приспособившим опору ЛЭП для «веселого аттракциона», энергетики провели энерголикбез и объяснили, почему игры с электричеством всегда опасны.
Во время очередного рейда по энергообъектам в районе деревни Сухово кузбасские энергетики увидели, как высоковольтную переходную опору через реку Томь дети приспособили для прыжков с «тарзанки». При этом на опоре со всех сторон прикреплены предупреждающие знаки об энергоопасности. Но, видимо, в пылу игры элементарные правила самосохранения дети проигнорировали.
- Это удача, что мы оказались поблизости и смогли не только предотвратить трагедию, но и проговорили с детьми, что высоковольтные опоры – совсем не подходящее место для игр. Такие опасные объекты дети должны обходить стороной, но никак не устраивать здесь импровизированный аттракцион, - говорит специалист отдела безопасности «Кузбассэнерго-РЭС» Александр Свороб.
Энергетики, пораженные таким невежеством, объяснили ребятам в чем опасность электрического тока, взяв обещание впредь не искушать судьбу. Опасная «тарзанка» была демонтирована, чтобы не привлекать внимание новых искателей приключений.
Специалисты «Кузбассэнерго - РЭС» в течение всего лета проводят профилактическую работу в пришкольных лагерях, летних лагерях отдыха. Но огромная ответственность, особенно во время продолжительных летних каникул, ложится на плечи родителей, которые должны постоянно объяснять своим чадам, что игры с электричеством опасны. Будь то домашняя розетка, или опора воздушной линии электропередачи. С малых лет дети должны знать и соблюдать правила безопасности.
Сообщить о случаях нарушения правил нахождения вблизи энергообъектов можно по телефону горячей линии ПАО «МРСК Сибири» 8-800-1000-380 (бесплатно, круглосуточно).
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