Предписание не исполнено!

20.02.2019 года проведена внеплановая проверка ООО «Шахта Грамотеинская» на предмет выполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства, выданного 13.04.2018 года. В соответствии с выданным предписанием ООО «Шахта Грамотеинская»предписывалось на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 42726 кв.м. по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в границах МО «Старопестеревское сельское поселение»провести мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, приведению нарушенной в результате размещения и эксплуатации дегазационной скважины № 3914 части земельного участка площадью около 1 га в состояние пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

В результате проведенных надзорных мероприятий выявлено, чтоООО «Шахта Грамотеинская» не обеспечило в установленный предписанием срок проведение мероприятий по устранению нарушения земельного законодательства в области охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения, земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 12207 кв.м. (нарушен в результате размещения и эксплуатации дегазационной скважины № 3914) и площадью 30519 кв.м. (зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью) не приведены в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции, что является нарушением п. 1, п. 2, п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 13; абз. 2, абз. 8 ст. 42; ч. 1 ст. 78, ч. 1 ст. 79 Земельного Кодекса РФ.Ответственность за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ранее (в течении года) ООО «Шахта «Грамотеинская» уже привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации на вышеуказанных земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в границах МО «Старопестеревское сельское поселение (Постановление от 22.05.2018 Мирового судьи судебного участка № 3 Беловского городского судебного района Кемеровской области по делу № 5-190/2018).

Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ.

В связи с установленным фактом невыполнения в установленный срок законного предписания в отношении ООО «Шахта Грамотеинская» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Материалы дела направлены Мировому судье Беловского городского судебного района для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением мирового судьи от 08.04.2019 года юридическое лицо - ООО «Шахта Грамотеинская» признано виновным и привлечено к административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.